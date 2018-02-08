Хмельницька АЕС підключила до мережі перший енергоблок

Енергоблок підключений до мережі після завершення капітального планового ремонту.

Хмельницька АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", 7 лютого підключила до мережі енергоблок №1 після завершення капітального планового ремонту, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"7 лютого 2018 року о 16:55 енергоблок №1 Хмельницької АЕС підключено до мережі після завершення капітального планового ремонту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 8 ранку 8 лютого енергоблок №1 Хмельницької АЕС працює на потужності 825 МВт. Енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 1007 МВт.

"Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.