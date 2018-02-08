Україна збільшила імпорт нафтопродуктів майже на чверть

За підсумками першого місяця 2018 року було імпортовано нафтопродуктів на 344,1 мільйона доларів.

Україна в січні 2018 року імпортувала нафтопродуктів на 344,1 мільйона доларів, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Державна фіскальна служба.

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Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів з Росії в грошовому вираженні склав 146 мільйонів доларів (42,43% від витрат на імпорт нафтопродуктів), з Білорусі – 130,958 мільйона доларів (38%), з Литви – 37 мільйонів доларів (частка 10,76%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів майже на 30,1 мільйона доларів.

У натуральному вираженні імпорт нафтопродуктів в Україну в січні становить 570,685 тисячі тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році збільшила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів на 27,3% - до 4,2 мільярда доларів.

Минулого року імпорт нафтопродуктів з Білорусі в грошовому вираженні склав 1,828 мільярда доларів (43,9%), з Росії – 1,272 мільярда доларів (30,6%), з Литви – 469,4 мільйона доларів (11,3%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 588,9 мільярда доларів.