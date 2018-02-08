Україна збільшила витрати на імпорт вугілля майже в два рази - більше половини купила в Росії

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні становив 170,579 млн дол., з США – 91,017 млн дол., з Канади – 13,1 млн дол.

Україна в січні 2018 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 64,5% порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 281,161 млн дол., повідомляє Державна фіскальна служба.

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Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України в січні були Росія, США та Канада.

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні становив 170,579 млн дол. (60,67% від витрат на імпорт твердого палива), з США – 91,017 млн дол. (32,37%), з Канади – 13,1 млн дол. (4,66%). На інші країни довелося 6,465 млн дол.

Експорт кам'яного вугілля і антрациту в січні становив майже 7,8 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

Україна в 2017 році збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту в 1,87 раза порівняно з 2016 роком – до 2,744 млрд дол. з 1,467 млрд дол.

Минулого року дві найбільші генеруючі компанії, які споживають енергетичне вугілля, законтрактували і налагодили постачання антрациту з ПАР (ДТЕК), а також з США («Центренерго»). При цьому ДТЕК імпортує з США вугілля газових марок.