"Укренерго" закупить трансформатори у компанії Григоришина на сотні мільйонів гривень без конкуренції

"Укренерго" пояснило проведення тендеру без конкуренції технічними причинами.

Держкомпанія "Укренерго", оператор Об'єднаної енергосистеми України, уклала договір з підприємством "Запоріжтрансформатор" (належить російському бізнесменові Костянтину Григоришину) на закупівлю трансформаторів загальною вартістю 330,806 мільйона гривень, що на 1,7% менше очікуваної вартості.

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Відповідний договір від 16 січня опублікований в системі електронних закупівель Prozorro. Згідно з договором, "Запоріжтрансформатор" має поставити нове обладнання на підстанцію "Дніпровська" не пізніше першого липня 2018 року.

При цьому даний тендер був проведений за переговорної процедурою. "Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до п. 2 частини другої статті 35 Закону України "Про публічних закупівель", а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю не може бути укладений тільки з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи", - сказано в повідомленні "Укренерго" на сайті Prozorro.

Як повідомляв УНІАН, у середині 2015 року "Укренерго" оголосило тендер на закупівлю трансформаторів на 2 мільярди гривень. За повідомленнями в ЗМІ, держкомпанія збиралася купити трансформатори за завищеною вдвічі ціною. Також ЗМІ припустили, що переможцем тендеру стане підприємство "Запоріжтрансформатор", підконтрольне російському бізнесмену Костянтину Григоришину.

На початку жовтня 2015 року генерального директора "Укренерго" Юрія Касіча відсторонили від посади керівника "Укренерго", виконуючим обов'язки голови компанії призначили Всеволода Ковальчука.

Після низки скандалів ЗМІ та заяв чиновників, 8 лютого 2016 року тендер на закупівлю трансформаторів все ж відбувся. У ньому брали участь декілька європейських і корейських виробників. В результаті "Запоріжтрансформатор" запропонував найменшу ціну - 928,59 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

"Запоріжтрансформатор" входить до групи "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина і є одним з найбільших у світі виробників трансформаторного обладнання. Підприємство виробляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.