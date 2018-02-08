У світі падають ціни на нафту

Ціна нафти Brent нижче $65 за барель - вперше в цьому році.

Світові ціни на нафту знижуються, вартість ф'ючерсів на Brent опустилася нижче 65 доларів за барель вперше з грудня минулого року, інвестори продовжують відігравати прогнози рекордного зростання видобутку цієї сировини в США, свідчать дані торгів.

До середини дня вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,87%, до 64,94 долара за барель. Раніше марка торгувалася нижче 65 доларів в кінці грудня минулого року. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,78%, до 61,31 долара за барель, передає Прайм.

У вівторок у своєму щомісячному короткостроковому прогнозі EIA повідомила, що очікує видобуток нафти в США в 2018 році на рекордному рівні - 10,6 мільйона барелів на добу. У січні відомство очікувало обсягу видобутку в 10,3 мільйона барелів. Попередній рекорд з видобутку був встановлений в 1970 році - 9,6 мільйона барелів на добу. У 2019 році EIA прогнозує видобуток у США на рівні 11,2 мільйона барелів.

При цьому, за даними Міненерго країни, комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 2 лютого, збільшилися на 1,9 мільйона барелів, або на 0,5% - до 420,3 мільйона барелів. Видобуток нафти в США за тиждень, за даними міністерства, також зріс - на 3,3%, або на 332 тисячі барелів на добу, до 10,251 мільйона барелів на добу.

Трейдери також відіграють повідомлення про запуск трубопроводу Forties, який був закритий в середу у зв'язку з закриттям клапану на одній із ділянок трубопроводу в Шотландії. Раніше нафтопровід закривався у зв'язку з поломкою в середині грудня. Системою трубопроводів FPS здійснюється транспортування сировини з 85 родовищ у центральній і північній частині Північного моря, а також з декількох родовищ в Норвегії від приблизно 40 компаній. Потужність FPS становить 575 тисяч барелів нафти в день.