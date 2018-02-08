Гройсман про газ: цього опалювального сезону не подорожчає, далі – "справедливий підхід"

За словами прем'єра, подальше формування ціни на газ є предметом переговорів з МВФ.

Кабінет міністрів України не підвищуватиме ціну на газ у поточному опалювальному сезоні, однак перебуває в діалозі з Міжнародним валютним фондом про подальше врегулювання ціни на газ, яке має враховувати повний соціальний захист громадян.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

«Я сказав про це, і хочу підкреслити, що в цьому опалювальному сезоні ціни на газ підвищені не будуть. Ми дійсно зараз перебуваємо в діалозі з Міжнародним валютним фондом. Врегулювання ціни на газ є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Я говорю про дві речі: по-перше, це має бути абсолютно справедливий підхід, а з іншого боку - цей підхід має повністю забезпечити соціальний захист українців. Ці дві умови є вкрай важливими для прийняття подальших рішень», - сказав прем'єр.

При цьому глава уряду зазначив, що переговори з МВФ, в тому числі з питання ціни на газ, не будуть легкими.

«Я не пам'ятаю у своєму житті легких переговорів. Переговори завжди складні. Але дуже важливо, щоб в цих переговорах ми знаходили розуміння і компроміс. Я на це налаштований. Я налаштований позитивно, я налаштований на продовження співпраці, я налаштований на якісний захист українських громадян», - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента Петра Порошенка, уряд України готовий врегулювати ціну на газ відповідно до вимог Міжнародного валютного фонду, які передбачають встановлення ціни "блакитного палива" на рівні собівартості і витрат на транспортування.

Встановлення ринкової ціни на газ є обов'язковою умовою продовження співпраці України і МВФ.

24 січня Порошенко і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард за результатами зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) заявили про узгодження заходів щодо завершення четвертого перегляду програми співпраці і виділення країні п'ятого траншу.