Газопровід в обхід України "Турецький потік" подорожчав для "Газпрому"

Російський монополіст підвищив оцінку вартості "Турецького потоку" до 7 мільярдів євро.

Російський газовий монополіст "Газпром" підвищив оцінку вартості "Турецького потоку" до 7 мільярдів євро з 6 мільярдів, на першому етапі профінансує проект зі свого бюджету, потім можливий випуск проектних облігацій.

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Про це повідомив заступник голови правління компанії Андрій Круглов, передає Прайм.

"Попередньо ми говорили, що вартість будівництва може становити близько шести мільярдів доларів. Зараз ми оцінюємо десь близько семи мільярдів доларів", - сказав Круглов, виступаючи на дні інвестора "Газпрому".

"Також ми не виключаємо можливість проектного фінансування, але, хочу сказати, що виходячи з існуючої реальності, в якій ми живемо і працюємо, швидше за все, "Турецький потік" буде профінансований з бюджету "Газпрому" і надалі профінансований у вигляді випуску проектних облігацій, як це сталося з "Північним потоком-1", - додав він.

Заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв повідомив, що продовження "Турецького потоку" на території ЄС буде реалізовано європейськими операторами ГТС відповідно до правил Єврокомісії. "Реалізація сухопутної частини "Турецького потоку", другої нитки, буде реалізована відповідно з нормами Європейської комісії, і буде реалізовуватися газотранспортними операторами європейських держав", - сказав Медведєв.

При цьому топ-менеджери "Газпрому" відмовилися коментувати маршрут будівництва сухопутного продовження другої нитки "Турецького потоку" в Європі. "Що стосується перспектив і напрямку поставок, так само, як згадувалося під час доповіді, першою ниткою газ поставлятиметься до Туреччини, а другою - в країни Південної та Південно-Східної Європи. Більш детально ми це питання на поточний момент коментувати не будемо", - сказав начальник управління довгострокових програм розвитку "Газпрому" Кирило Полоус.

"Газпром" 7 травня 2017 року приступив до будівництва морської ділянки газопроводу "Турецький потік". Інвестиції "Газпрому" в проект в 2017 році становили 92,8 мільярда рублів. Раніше компанія повідомляла, що "Газпром" в 2018 році планує збільшити майже в два рази інвестиції в будівництво "Турецького потоку" в порівнянні з 2017 роком - до 182,4 мільярда рублів.

Проект "Турецький потік" передбачає будівництво газопроводу, що складається з двох ниток потужністю по 15,75 мільярда кубометрів кожна. Перша нитка призначена для поставок газу турецьким споживачам, її планується ввести в дію в березні 2018 року; друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи (термін введення в експлуатацію - 2019 рік). "Газпром" розглядає варіанти продовження "Турецького потоку" через Болгарію і Сербію або через Грецію та Італію.