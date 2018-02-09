У світі продовжує дешевшати нафта

"Чорне золото" дешевшає через побоювання про різке зростання глобальної пропозиції.

Ціни на нафту знижуються зранку в п'ятницю, оскільки повідомлення про плани Ірану збільшити видобуток тільки посилили побоювання інвесторів про різке зростання глобальної пропозиції сировини.

Ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,63 відсотка до $64,40 за барель. Ф'ючерсні контракти на американську легку нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $60,54 за барель, що на 1,00 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Обидві бенчмарки подешевшали більш ніж на 9 відсотків порівняно з досягнутими в кінці січня максимумами.

У найближчі чотири роки Іран розраховує збільшити видобуток нафти до 4,7 мільйона барелів на добу, сказав вчора заступник міністра нафти країни Амір Заманінія.

Напередодні також стало відомо, що тижневий обсяг видобутку в США зріс до історичного максимуму 10,25 мільйона барелів на добу.

У своєму лютневому огляді Управління енергетичної інформації (EIA) підвищило середньорічний прогноз приросту видобутку нафти в США. Відомство вважає, що видобуток зросте в 2018 році на 1,26 мільйона барелів на добу до 2017-го до 10,59 мільйона барелів на добу.

Відповідно до щомісячного огляду EIA, видобуток нафти в США в 2018 році буде зростати швидше, ніж передбачалося раніше, і вже в кінці 2018 року перевищить рівень 11 мільйонів барелів на добу.