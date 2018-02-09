Южно-Українська АЕС відключила на ремонт другий енергоблок

Перший і третій енергоблоки Південно-Української АЕС працюють без зауважень у заданому режимі.

Южно-Українська АЕС, яка входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», відключила від мережі енергоблок №2 для проведення середнього планового ремонту, повідомляє прес-служба «Енергоатому».

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«9 лютого 2018 року о 01:41 енергоблок №2 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що перший і третій енергоблоки Южно-Української АЕС працюють без зауважень у заданому режимі.

«Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС перебуває на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції. Станом на 9 лютого він становить 0,12 мкЗв/год. Викиди і скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищували встановлених допустимих значень», - відзначили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).