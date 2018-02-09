Гройсман розповів депутатам, що буде з цінами на газ для населення

Прем'єр ще раз підтвердив, що ціну на газ в поточному опалювальному сезоні не підвищать. При цьому він зазначив, що ціна газу для населення нижча за його реальну вартість.

Кабінет міністрів України в поточному опалювальному сезоні не підвищуватиме ціну на газ для населення, проте вона перебуває нижче за реальну вартість палива, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час виступу у Верховній Раді.

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«Чому газ для промисловості коштує більше, ніж газ для теплокомуненерго? Тому що його реальна ціна така, за якою його купують суб'єкти господарювання. Ви знаєте, що багато українських компаній самі імпортують газ, і він теж дорожчий, ніж газ для теплокомуненерго, тому що його реальна ціна справді дорожча. Але я наголошую, що в поточному опалювальному сезоні - я тримаю позицію, тримаю слово - не буде підвищення ціни на газ для населення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман неодноразово заявляв, що уряд не підвищуватиме ціну на газ для населення в поточному опалювальному сезоні. Водночас встановлення ринкової ціни на газ є обов'язковою умовою продовження співпраці України і Міжнародного валютного фонду.

24 січня президент України Петро Порошенко і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард за результатами зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) заявили про узгодження заходів щодо завершення четвертого перегляду програми співпраці і виділення країні п'ятого траншу.

За словами Порошенка, уряд України готовий врегулювати ціну на газ відповідно до вимог МВФ, які передбачають встановлення ціни "блакитного палива" на рівні собівартості і витрат на транспортування.

8 лютого Гройсман повідомив, що Кабмін перебуває в діалозі з Міжнародним валютним фондом про подальше врегулювання ціни на газ, яке має враховувати повний соціальний захист громадян.