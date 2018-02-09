Результат Стокгольмського арбітражу: "Нафтогаз" зможе закуповувати російський газ на 20-50 доларів дешевше

Нагадаємо, український холдинг планує почати закупівлі газу в «Газпрому» в березні цього року.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу зможе закуповувати російський газ дешевше на 20-50 дол. за тисячу кубометрів порівняно з ціною, яка визначається за попередньою формулою, зафіксованою в контракті 2009 року.

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Про це повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко в ефірі одного з українських телеканалів.

«Ціна за зміненим контрактом буде суттєво нижчою ціни за старою формулою. Зараз різниця становить близько 20 доларів. Однак ця сума коливатиметься залежно від сезону. Приміром, у другому кварталі різниця досягатиме 50 доларів. Оскільки в теплу пору року ринкові ціни на газ падають. Раніше формула була прив'язана до нафтопродуктів і не відображала ринкові тенденції в Європі», - сказав Вітренко.

За його словами, вартість російського газу буде на 20-30 дол. нижчою вартості газу з Німеччини завдяки скороченню транспортних витрат.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилась від закупівлі природного газу у «Газпрому». В 2017 році Україна збільшила імпорт газу з території європейських країн на 26,8%, до 14,1 млрд кубометрів.

22 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол.

Також арбітраж знизив обсяг газу, який «Нафтогаз» у 2018-2019 роках буде зобов'язаний купувати у «Газпрому», з 52 до 5 млрд куб. м на рік. Коментуючи це рішення, президент Петро Порошенко сказав, що Україна готова відновити поставки природного газу з Росії лише за умови, що вони будуть дешевими, чесними і некорупційними.

«Нафтогаз» планує почати закупівлі газу у «Газпрому» в березні цього року.