Вартість WTI вперше з початку року впала нижче $60

WTI подешевшала до $59,83 за барель, Brent - до $63,55 за барель.

Ціни на нафту в п'ятницю ввечері прискорили зниження на побоюваннях зростання пропозиції сировини на ринку, свідчать дані торгів: марка WTI опустилася нижче психологічної позначки в 60 доларів за барель вперше з початку року, а Brent торгується нижче 64 доларів за барель, повідомляє Прайм.

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"Станом на 17:47 вартість березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 2,11% - до 59,83 долара за барель. Раніше вона торгувалася на рівні 59,8 долара наприкінці грудня минулого року. Вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,94%, до 63,55 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Тиск на вартість "чорного золота" надають новини про зростання видобутку в США та Ірані. Так, Міненерго США в середу повідомило, що видобуток нафти в країні за тиждень, що завершився 2 лютого, зріс на 3,3% - до 10,251 мільйона барелів на добу. Разом з тим комерційні запаси нафти в США зросли менше очікуваного - на 0,5%, до 420,3 мільйона барелів.

Крім того, заступник міністра нафти Ірану Аміра Хоссейна Заманінія в четвер заявив, що Іран планує наростити видобуток нафти в найближчі чотири роки приблизно на 700 тисяч барелів на день - до 4,7 мільйона барелів на добу.

Пізніше учасники ринку очікують тижневу статистику по динаміці кількості бурових установок у США. За даними BHGE, за підсумками минулого робочого тижня, що завершився 2 лютого, кількість нафтових бурових установок у США збільшилася на шість, або на 0,8%, до 765 одиниць. Кількість газодобувних установок скоротилася того ж тижня на сім, або на 3,7%, до 181 штуки.