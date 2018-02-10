Прем'єр Угорщини заявив про завершення в країні "ери газової монополії" Росії

Орбан заявив, що реалізація домовленостей з Румунією ставить Угорщину в значно краще "геостратегічне становище".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про "завершення ери російської газової монополії в Угорщині".

Відповідну заяву Орбан зробив у Будапешті після зустрічі з прем'єр-міністром Сербії Аною Брнабич, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на AP.

Читайте такожРосія шляхом ядерної угоди з Угорщиною намагається розколоти Євросоюз - ЗМІ

Угорський прем'єр вказав, зокрема, на поступ у реалізації двосторонньої угоди з Румунією з метою поставок румунського газу до Угорщини. Цей проект дозволить Будапешту в майбутньому купувати понад 4 мільярди кубічних метрів румунського газу на рік.

Як зазначив Орбан, очікується, що блакитне паливо з сусідньої країни в 2021-22 роках забезпечуватиме понад 50 відсотків потреб в імпорті газу Угорщини.

Він наголосив, що реалізація домовленостей ставить Угорщину в значно краще "геостратегічне становище". Крім того, це означатиме також "цілком нову ситуацію не лише для Угорщини, а й для регіону". Орбан також уточнив, що угорська частина газопроводу вже збудована, а румунська гілка ще зводиться.

На сьогодні Угорщина практично повністю залежить від російських поставок газу та нафти. Крім того, російські компанії займаються спорудженням єдиної в Угорщині АЕС.