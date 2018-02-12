Через угоди про розподіл продукції Україна щороку втрачає шалені гроші

Євген Калінін заявив, що жоден народний депутат с цього часу не вніс пропозиції щодо вдосконалення системи розволілу газових родовищ.

Угоди про розподіл продукції, за якими в Україні проходить розподіл газових родовищ, є не чим іншим як корупційної схемою, за якої олігархи та фінансові групи кулуарно отримують доступ до корисних копалин.

Про це виданню Українська правда заявив Євген Калінін, експерт комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції.

«Одним з найбільш корумпованих секторів української економіки є видобувна галузь. За доступ до українських копалин точиться постійна непрозора боротьба між олігархами та фінансовими групами. Це нездоланна перепона для великих інвесторів та міжнародних корпорацій, які могли б почати роботу в Україні», - підкреслив Євген Калінін.

За його словами, замість проведення відкритих аукціонів, в Україні рішення про надання родовищ інвесторам відбувається за згодою спеціальної міжвідомчої комісії Кабінету міністрів по організації підписання та виконання УРП (угода про розподіл продукції), яка формує умови конкурсів по кожному родовищу та визначає переможців. «Міжвідомча комісія готує і подає уряду висновки та пропозиції щодо визначення переможця конкурсу. Переможець визначається Кабінетом міністрів протягом строку, встановленого цим же законом, з урахуванням пропозицій міжвідомчої комісії. Жодного натяку на ProZorro, жодних зрозумілих критеріїв щодо визначення переможця. Є тільки повноваження уряду та незрозумілої міжвідомчої комісії. Трагічності додає те, що ця норма діє з 2011 року. За цей період за корупційною схемою угод про розподіл продукції держбюджет втратив шалені гроші», - сказав він.

Аналогічну схему (тільки вже у форматі договорів про спільну діяльність) використав свого часу і Олександр Онищенко. За оцінками НАБУ, що розслідує цей газовий скандал, державі було завдано 3 млрд ггрн збитків. «Норму про загадкову міжвідомчу комісію, яка впливає на остаточне рішення щодо інвестора, було включено до тексту закону 13 серпня 2013 року після ухвалення законопроекту №2291, поданого депутатом Олександром Онищенком», - заявил експерт.

Євген Калінін також заявив, що, нажаль, жоден народний депутат с цього часу не вніс пропозиції щодо вдосконалення системи розволілу газових родовищ. «Зміни до закону не ініціюють ні депутати, які борються з корупцією, ні члени Кабінету міністрів. Скільки грошей буде розкрадено, які компанії-одноденки отримають найкращі родовища корисних копалин в Україні, невідомо. "Відкриті" конкурси тривають», - підкреслив він.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Борислав Береза заявив, що закон «Про угоди про розподіл продукції» формує непрозорі правила розподілу газових родовищ та має всі ознаки корупційного деребану. За його словами, УРП не діє у цивілізованому демократичному світі, а характерна здебільшого для «перехідних економік» на кшталт Уганди, Анголи та Екваторіальної Гвінеї.