Країни Близького Сходу стали основними постачальниками нафти до України

Україна збільшила поставки нафти з Азербайджану та Ірану.

Україна в січні 2018 року імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 38,5 мільйона доларів, що на 57,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

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Основні поставки нафти (93,9%) були здійснені з Азербайджану – на суму 36,2 мільйона доларів та Ірану (4,8%) – 1,8 мільйона доларів, з інших країн було поставлено сировини на 498 тисяч доларів.

"З недавніх пір основним постачальником нафти в Україну став Азербайджан. Це постачання сировини для потреб Кременчуцького НПЗ компанії "Укртатнафта". Цей же гравець за довгостроковим контрактом закуповує газовий конденсат у Ірану. Також у січні на українському ринку з'явився ще більш екзотичний " постачальник – Алжир. Один із приватних трейдерів імпортував газовий конденсат з цієї країни", - прокоментував УНІАН напряму імпорту нафти і конденсату аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

Також він додав, що сприятливим фактором для імпорту нафтової сировини в Україну в січні стали низькі ціни на нафту на світовому ринку.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році порівняно з 2016 роком, за даними Фіскальної служби, збільшила імпорт нафти і газового конденсату в грошовому вираженні в 2,5 рази - до 442,2 мільйона доларів у 2016 році основними постачальниками нафти Казахстан (97%) і Румунія (3%).