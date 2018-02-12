Експерт про "Турецький потік": мета Путіна - позбавити Україну статусу транзитної держави

Проектна потужність першої черги обхідного газопроводу становить 15,75 мільярда кубометрів, що трохи менше обсягу українського транзиту в Туреччину - 16,6 мільярда кубометрів.

Запуск першої нитки газопроводу "Турецький потік", який на сьогодні будується Росією в обхід території України по дну Чорного моря, може позбавити нашу країну обсягів транзитного газу в розмірі майже 18%. Таку думку кореспонденту УНІАН висловив експерт "Центру Разумкова" в енергетичній сфері Сергій Дяченко.

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"Висока вірогідність того, що якщо буде побудована і запущена перша нитка "Турецького потоку", то вона забере на себе обсяги російського газу, які проходять для Туреччини транзитом через територію України", - сказав він.

У держкомпанії-оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" повідомили, що в 2017 році для потреб Туреччини через територію України прокачано 16,6 мільярда кубометрів газу, що складає 17,9% від загального показника транзиту за минулий рік.

"Якщо буде побудована друга нитка "Турецького потоку", то ми також можемо втратити ті обсяги, які сьогодні надходять через нашу територію в країни Південно-Східної Європи", - додав Дяченко.

За даними "Укртрансгазу", в минулому році компанія транспортувала для потреб Південно-Східної Європи (через газовимірювальну станцію "Орловка"), без урахування газу для потреб Туреччини, - 3,6 мільярдів кубометрів "блакитного" палива.

Дяченко також вважає, що після введення в експлуатацію обхідного газопроводу Україна зможе зберегти частину транзиту газу для Туреччини тільки в тому випадку, якщо Туреччина збільшить споживання газу, наприклад, за рахунок будівництва нових теплоелектростанцій.

"Дії Росії продиктовані однією метою - позбавити Україну статусу транзитної держави. Така мета у них з'явилася з приходом до влади Путіна", - озвучив експерт основну причину будівництва Росією газопроводу в обхід території України.

Як повідомляв УНІАН, за даними НАК "Нафтогаз України", запуск газопроводу "Турецький потік" позбавить Україну щорічних доходів від транзиту газу в розмірі 0,5 мільярда доларів.

На початку грудня 2017 року голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що "Газпром" вже збудував приблизно половину першої нитки "Турецького потоку".

Довідка УНІАН. "Турецький потік" - проект газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з суміжними країнами. Планується, що по першій нитці транспортуватиметься газ для турецького ринку, за другий - в країни Південної і Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки - 15,75 млрд кубометрів газу на рік. Будівництво морської ділянки "Турецького потоку" почалося 7 травня 2017 року. За даними "Газпрому", обидві нитки газопроводу планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.