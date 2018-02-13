У світі дорожчає нафта

Ф'ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 0,58 відсотка до $62,95 за барель.

Ціни на нафту зростають вранці у вівторок при відновленні на фондових ринках.

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Ф'ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 0,58 відсотка до $62,95 за барель.

Ф'ючерсні контракти на американську легку нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $59,62 за барель, що на 0,56 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Серед інших факторів підтримки ринку галузеві експерти називають очікування сталого попиту.

За оцінкою Організації країн-нафтоекспортерів (ОПЕК), зростання світового попиту на нафту становитиме 1,59 мільйона барелів на добу цього року, що перевищує попередній прогноз картелю на 60.000 барелів на добу.

У фокусі уваги інвесторів - дані про тижневі запаси нафти і нафтопродуктів в США від Американського інституту нафти (API) і офіційна статистика Управління енергетичної інформації (EIA).

"Динаміка запасів на цьому тижні визначатиме подальшу траєкторію цін на нафту", – сказав Вільям О'Лафлін з Rivkin Securities.

Запаси нафти в США збільшилися за тиждень до 2 лютого на 1,90 мільйона барелів до 420,3 мільйона барелів, хоча аналітики прогнозували приріст на 3,19 мільйона барелів.

Запаси нафтопродуктів у США в звітний період також зросли.