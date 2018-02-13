"Енергоатом" в січні збільшив дохід від реалізації електроенергії на 5%

За звітний період частка компанії у виробництві електроенергії становила 49,3%.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні 2018 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з січнем 2017 року на 5,4% – до 4,486 мільярда гривень, йдеться в звіті компанії.

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Розрахунки оптового ринку електричної енергії за відпущену "Енергоатомом" електроенергію за минулий рік становили 2,712 мільярда гривень (60,5%), недоплата – 1,774 мільярда гривень.

У звіті відзначається, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, перед "Енергоатомом", з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, становить 12,739 мільярда гривень.

Вироблення електроенергії компанією в січні 2018 року скоротилося порівняно з січнем 2017 року до 7,259 мільярда кВт-год з 8,007 мільярда кВт-год. За звітний період частка "Енергоатому" в обсязі виробництва електроенергії становила 49,3%.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2017 році збільшив дохід від реалізації електроенергії на 6,8% – до 46 мільярдів гривень, а виробництво електроенергії на 5,7% - до 80,5 мільярда кВт-год.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.