Активи "Чорноморнафтогазу" в окупованому Криму будуть оголошені в міжнародний розшук

Для захисту своїх інтересів компанія активно співпрацює з органами прокуратури.

Активи державної нафтогазової компанії "Чорноморнафтогаз", які залишилися на території анексованого Росією півострова Крим, будуть оголошені в міжнародний розшук. Про це в ефірі одного з національних телеканалів повідомила глава компанії Світлана Нєжнова.

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"Ми були ініціаторами прийняття ухвал судів про арешт цього майна. Це були абсолютно правильні дії. Я думаю, що наступним дією буде міжнародний розшук, але тут ми будемо працювати з Генпрокуратурою", - сказала вона.

Також вона уточнила, що компанія активно співпрацює з прокуратурою Криму та Генеральною прокуратурою України.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Росія здійснила анексію Криму і незаконне захоплення розташованих там активів, включно з газовидобувним обладнанням "Чорноморнафтогазу". В результаті анексії компанія втратила 2 мільярди кубометрів щорічного видобутку природного газу.

До анексії компанія видобувала вуглеводні на 18 родовищах, використовувала 4 самопіднімальні бурові установки, 24 плавзасоби, а також газотранспортну систему, яка включала понад 1196 кілометрів магістральних газопроводів, у тому числі 286 кілометрів морських, і інші активи.

Після анексії Криму компанія добуває газ лише на одному родовищі та забезпечує газом місто Генічеськ Херсонської області.