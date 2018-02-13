Майнінг біткойнів може залишити Ісландію без світла

Загальне споживання дата-центрами електроенергії становитиме 840 гігават-годин на рік проти 700 гігават-годин, що йдуть на живлення житлових будинків.

Ісландія ризикує зіткнутися з перебоями в енергопостачанні через масове захоплення майнингом криптовалют в країні. До такого висновку прийшла енергокомпанія HS Orka, передає BBC News.

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За словами представника HS Orka Йоханна Сигурбергссона, у разі реалізації численних проектів дата-центрів, які займатимуться майнингом, електрики на їх живлення витрачатиметься більше, ніж для освітлення та обігріву житлових приміщень.

За підрахунками фірми, загальне споживання дата-центрами електроенергії становитиме 840 гігават-годин на рік проти 700 гігават-годин, що йдуть на живлення житлових будинків.

В Ісландії вигідно встановлювати апаратуру для майнінг з кількох причин. По-перше, в державі на півночі Атлантики весь рік стоїть прохолодна погода, так що компанії та приватні особи можуть витрачати менше коштів на охолодження обладнання. По-друге, в країні є якісні канали оптоволоконного зв'язку.

У грудні 2017 року британський портал Power Compare підрахував, що при збереженні поточної динаміки зростання витрат електрики на майнінг біткойнів до 2020 року всі електрика світу буде витрачатися на генерування криптовалют.

Згідно з даними Digiconomist, в даний момент на майнінг криптовалют витрачається близько 31 терават-годин на рік, що становить близько 0,14 відсотка всього електровиробництва світу. Частка витрат може здатися незначною, проте це вже більше, ніж витрати цілих країн, наприклад Ірландії чи Нігерії.