ДТЕК Ахметова скоротив виробництво електроенергії та вугілля

При цьому компанія на 25,5% збільшила експорт електроенергії.

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, в 2017 році порівняно з 2016 роком скоротили виробництво електроенергії на 7,4% - до 37 мільярдів кВт-год. Про це йдеться в опублікованому звіті компанії.

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Згідно з повідомленням, експорт електроенергії компанією за підсумками 2017 року зріс на 25,5% - до майже 5 мільярдів кВт-год, експорт вугілля зменшився на 43,9% - до 748 тисяч тонн.

Крім цього в першому півріччі 2017 року компанія імпортувала 2,572 мільйона тонн вугілля, що у 11,6 рази більше, ніж в 2016 році.

Згідно зі звітом, видобуток вугілля компанією за звітний період скоротився на 11,3% - до 27,7 мільйона тонн з 31,25 мільйона тонн у 2016 році. За інформацією ДТЕК, компанія за звітний період видобула 22,9 мільйона тонн газових марок вугілля (+8,2% до 2016 року), при цьому видобуток вугілля антрацитових марок і тощого вугілля минулого року скоротилася на 52,5% до 4,8 мільйона тонн.

"Зниження видобутку антрацитових марок вугілля. З березня 2017 року компанія не здійснює управління "ДТЕК Свердловантрацит", "ДТЕК Ровенькиантрацит", "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу" і "Моспинське УПП" у зв'язку з неприйнятним вимогою про перереєстрацію на тимчасово непідконтрольну української влади територію в Донецькій і Луганській областях", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, ДТЕК в 2016 році збільшив виробництво електроенергії на 4,7% - до 40 мільярдів кВт-год, а видобуток вугілля - на 8,9% - до 31,3 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент". У вугільний блок ДТЕК входять "ДТЕК Павлоградвугілля" (об'єднує 10 шахт), "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "ДТЕК Свердловантрацит" (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "Шахта "Білозерська", шахтоуправління "Обухівська" і п'ять збагачувальних фабрик. Компанія володіє 9 з 14 ТЕС в Україні.