Фінішна пряма: прийнято останню необхідну для відділення ГТС від "Нафтогазу" постанову

Кабмін прийняв останнє необхідне для відділення ГТС від "Нафтогазу" постанову.

Уряд прийняв постанову "Про деякі питання діяльності на ринку природного газу", яке є останнім необхідним рішенням Кабміну для початку проведення відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлинга) від "Нафтогазу".

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

"Це останнє зобов'язання або рішення уряду, який дає можливість забезпечити реальні справи по питанню проведення анбандлинга, тобто від'єднання транспорту від НАК "Нафтогаз" і приєднання до Магістральних газопроводів України", - сказав в ході прийняття відповідного рішення віце-прем'єр міністр Володимир Кістіон.