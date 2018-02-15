Нафта дорожчає на новинах із Саудівської Аравії

Ф'ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 0,95 відсотка до $64,97 за барель.

Ціни на нафту зростають вранці в четвер за підтримки коментарів міністра енергетики Саудівської Аравії, а також за рахунок ослаблення долара.

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Ф'ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 0,95 відсотка до $64,97 за барель. Ф'ючерсні контракти на американську легку нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $61,37 за барель, що на 1,27 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Для ОПЕК краще буде мати невеликий дефіцит виробництва нафти на ринку, ніж раніше терміну виходити з угоди про скорочення видобутку, сказав міністр енергетики Саудівської Аравії Халід Аль-Фаліх на прес-конференції в середу.

Він також додав, що учасники угоди ОПЕК+, в тому числі Росія, найближчим часом повинні розглянути, як скорегувати цільові показники пакту, в тому числі середні показники комерційних запасів нафти за п'ять років.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і кілька країн поза картелем, включаючи РФ, в кінці листопада минулого року домовилися продовжити глобальний пакт про обмеження видобутку сировини до кінця 2018-го.

Говорячи про ризики приросту пропозиції нафти зі США, Аль-Фаліх сказав, що не бачить у цьому приводу для переживань.

Як показали дані Управління з енергетичної інформації (EIA), обсяг виробництва нафти в США минулого тижня зріс до 10,27 мільйона барелів на добу.