Низка обленерго на третину піднімуть тарифи на електроенергію - ЗМІ

Обленерго Сум, Чернігова та Івано-Франківська на третину піднімуть тарифи на електроенергію для 2 класу через РАБ-тарифів.

Ряд обленерго погодили зростання цін на електроенергію для своїх побутових споживачів через впровадження стимулюючого тарифоутворення.

Про це пишуть "Наші гроші".

Згідно з обґрунтуваннями і протоколам обговорень, компанії пропонують збільшити тарифи наступним чином:

1 клас - промислові підприємства приєднані до точки зі ступенем напруги 27,5 кВ і вище, які споживають понад 150 млн кВт-год на рік.

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2 клас - споживачі, які приєднані до точки зі ступенем напруги до 27,5 кВ.

Згідно з розрахунками компаній (Прикарпаття-, Суми-, Чернигиовобленерго) такі зміни призведуть до зростання роздрібних тарифів для кінцевих споживачів 2 класу на третину, а на Чернігівщині тариф зросте в півтора рази і для 1 класу споживачів:

"Вінницяобленерго" Григоришина-ICU та "Львівобленерго" Суркісів поінформували про проведення громадських слухань, однак не оприлюднили можливі розміри нового тарифу.

При цьому "Вінницяобленерго" повідомило, що в певні терміни пропозицій від громадськості за тарифами не надійшло, а значить відкриті обговорення було вирішено "вважати такими, що відбулися".

Зараз найнижчі тарифи у непобутових споживачів мають "ДТЕК Високовольтні мережі" 1,47 і 1,55 грн/кВт-год (без ПДВ) для 1-го і 2-го класу відповідно.

Найвищі тарифи платять непобутові споживачі "Луганського енергетичного об'єднання" Григоришина: 1,88 і 2,42 грн/кВт-год (без ПДВ).