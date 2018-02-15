Держатомрегулювання не має зауважень до експлуатації ядерного палива Westinghouse

Паливо компанії Westinghouse вже використовується на шести енергоблоках українських АЕС.

Державна інспекція ядерного регулювання не має зауважень і вважає надійною експлуатацію ядерного палива виробництва американсько-японської компанії Westinghouse, яка є альтернативою паливо виробництва російської компанії "ТВЕЛ", і вже використовується на шести енергоблоках українських АЕС.

Читайте такожЗамість російського: Україна домовилася з Westinghouse про постачання ядерного палива до 2025 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації річного звіту роботи Держатомрегулювання повідомив директор Департаменту з питань безпеки ядерних установок Борис Столярчук.

"У Держатомрегулювання на поточний момент немає зауважень до надійної роботи палива виробництва компанії Westinghouse", - сказав він.

За словами Столярчука, на сьогодні паливо Westinghouse експлуатується на другому і третьому енергоблоках Південно-Української АЕС, а також на першому, третьому, четвертому і п'ятому блоках Запорізької АЕС.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела – російської компанії "ТВЕЛ" - держкомпанія "Енергоатом" у квітні 2014 року уклала договір з американсько-японської компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції.

За підсумками першого півріччя 2017 року "Енергоатом" скоротив частку поставок ядерного палива з Росії до 49% з 58%, при цьому частка постачань від Westinghouse склала 51%. На тлі скорочення Україною залежності від ядерного палива компанії "ТВЕЛ" в російських ЗМІ неодноразово публікуються необґрунтовані заяви про небезпеку використання палива Westinghouse на українських енергоблоках ВВЕР.

Наприкінці січня 2018 року "Енергоатом" і Westinghouse продовжили термін дії договору про постачання ядерного палива для семи з 15 українських атомних енергоблоків на період 2021-2025 років.