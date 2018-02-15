Стало відомо, коли введуть в експлуатацію нове сховище для відпрацьованого палива ЧАЕС

За даними Держатомрегулювання, нове сховище може бути введено в експлуатацію в другій половині 2018 року.

Нове сховище для відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС (СВЯП-2), яке побудоване в зоні відчуження і на сьогодні проходить необхідні випробування, може бути введено в експлуатацію у другій половині 2018 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації річного звіту роботи Державної інспекції ядерного регулювання повідомив директор Департаменту з питань безпеки ядерних установок Борис Столярчук.

«У 2017 році виникли обставини, які призвели до затримки введення в експлуатацію цього сховища ... На поточний момент можна тільки орієнтовно сказати, що це сховище буде введено в експлуатацію у другій половині 2018 року», - сказав він.

За словами Столярчука, цього року Держатомрегулювання планує розглянути питання про видачу ліцензії на введення в експлуатацію цього сховища.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2007 року було підписано контракт між американською компанією Holtec International та держпідприємством «ЧАЕС» на будівництво СВЯП-2 (сховища для відпрацьованого палива сухого типу), яке має замінити собою діюче СВЯП-1 (сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу). Вартість СВЯП-2 становить 381 млн євро. За словами очільника Держагентства з управління зоною відчуження Віталія Петрука, безпека нового сховища буде на порядок вищою, ніж СВЯП-1.

У серпні 2017 року було розпочато етап «холодних» випробувань обладнання на новому сховищі сухого типу. Під час цих випробувань використовувалися імітатори справжнього ядерного палива. Вони були необхідні для перевірки всього обладнання і подальшого проведення «гарячих» випробувань, які вже будуть проведені з використанням тепловиділяючих збірок з Чорнобильською АЕС.

СВЯП-2 розташовано в зоні відчуження і повинно буде забезпечити зберігання відпрацьованого палива Чорнобильської АЕС (більш 21000 тепловиділяючих збірок) протягом 100 років (2019-2119 роки).