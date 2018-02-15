Відпрацювали своє: "Енергоатом" готується до виведення з експлуатації двох блоків АЕС

Компанія вже розробила технічні рішення для безпечної експлуатації блоків в зупиненому режимі.

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в цьому році завершить проектний термін експлуатації четвертого енергоблоку Запорізької та першого блоку Хмельницької АЕС, після чого компанія виведе ці блоки у багатомісячний ремонт для продовження терміну їх експлуатації.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації річного звіту роботи Державної інспекції ядерного регулювання повідомив директор Департаменту з питань безпеки ядерних установок Борис Столярчук.

"У цьому році закінчується проектний термін експлуатації двох енергоблоків – це ЗАЕС-4 і ХАЕС-1. У квітні та грудні відповідно. В цьому році вони підуть у період тривалого попереджувально-плановий ремонт і будуть впроваджуватися відповідні заходи", - сказав він.

За словами Столярчука, "Енергоатом" як експлуатуюча організація вже провів підготовку і розробив, а Держатомрегулювання схвалила технічні рішення для безпечної експлуатації блоків в зупиненому режимі.

Як повідомляв УНІАН, компанія-оператор всіх АЕС України - "Енергоатом" вважає своїм завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків для забезпечення високого рівня виробництва електроенергії в майбутньому. У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби. Термін експлуатації блоків продовжується на 10 років. У минулому році Держатомрегулювання прийняла рішення про продовження терміну експлуатації першого, другого та третього енергоблоку Запорізької АЕС.

У середині листопада минулого року генеральний директор ХАЕС Микола Панащенко оцінив вартість виконання робіт з продовження терміну експлуатації першого енергоблока Хмельницької АЕС у 2,3 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.