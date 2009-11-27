КМУ пропонує позбавити облгази функцій постачання газу промспоживачам

Кабінет міністрів України рекомендував Національній комісії регулювання електроенергетики внести зміни до ліцензійних умов здійснення господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом у частині закріплення за газопостачальними компаніями (обл- і міськгази) функцій із постачання газу виключно бюджетним організаціям і населенню. Про це йдеться в постанові Кабміну (№1241 від 25 листопада ц.р.), текст якої оприлюднено на Урядовому порталі.

"Рекомендувати НКРЕ внести зміни до ліцензійних умов здійснення господарської діяльності з постачання газу за регульованим тарифом щодо здійснення постачальниками природного газу його реалізації за регульованим тарифом виключно для потреб населення й бюджетних установ", - сказано в документі.

Наразі більшість облгазів, крім транспортування газу й постачання його населенню та бюджетникам, постачають газ дрібним промисловим споживачам.

Крім того, Кабмін дозволив дочірньому підприємству НАК "Нафтогаз України" - «Нафтогазмережі» постачати газ промисловим споживачам.

Зокрема, Кабмін ухвалив, що постачання природного газу для всіх категорій споживачів, окрім населення, релігійних організацій, бюджетних установ, здійснюється "Нафтогазом", і його дочірніми компаніями "Газ України", «Нафтогазмережі», а також суб`єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

Документом також визначено, що реалізація газу для задоволення потреб підприємств комунальної теплоенергетики здійснюється "Нафтогазом України", "Газом України" і «Нафтогазмережі».