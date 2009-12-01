Нафтогаз: газ буде коштувати 295-337 доларів

НАК «Нафтогаз України» прогнозує, що контрактна ціна природного газу, яка буде діяти в 2010 році, на кордоні Україна-Росія буде складати 295-337 дол. за тис. куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді з посиланням на подані компанією розрахунки в Мінекономіки та Мінпаливенерго.

При цьому було нагадано, що починаючи з 2010 року ставка транзиту газу через територію України буде розраховуватися за формулою з урахуванням наступних складових: тариф, який діяв у рік, що безпосередньо передує даному році транспортування; паливна складова; відстань транспортування; рівень інфляції в Європейському Союзі.

Також джерело відзначило, що відповідно до контракту про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України, ставка транзиту природного газу територією України в 2010 році, з урахуванням паливної складової газу, становитиме 2,7-2,8 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Нагадаємо, в 1-му кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за тис. куб. м, у 2-му кварталі вона знизилася до 270,95 дол. за тис. куб. м, у третьому - до 198,34 дол. за тис. куб. м. В 4-му кварталі ціна на газ для України складає 208 дол. за тис. куб. м.