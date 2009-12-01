Україна планує ввести в експлуатацію 6 атомних енергоблоків

09:00, 01 грудня 2009
Енергетика
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Україна до 2020 року має намір ввести в експлуатацію 6 нових атомних енергоблоків із сумарною встановленою потужністю 6,8 ГВт.

Про це сказано в проекті концепції Державної цільової економічної програми розвитку ядерної енергетики України на період до 2020 року, опублікованому на сайті Міністерства палива та енергетики.

Згідно з документом, прогнозується, що на кінець 2020 року в Україні вестиметься робота із будівництва ще 8 енергоблоків із легководними й важководними реакторними установками сумарною встановленою потужністю 9,4 ГВт.

Таким чином, до 2020 року в Україні планується експлуатувати 21 енергоблок зі встановленою потужністю 20,6 ГВт. При цьому передбачається, що 12 із вказаних енергоблоків експлуатуватимуться в понадпроектні терміни. Крім того, в рамках програми планується спорудити новий дослідницький реактор, оскільки термін експлуатації діючого реактора, що експлуатується Інститутом ядерних досліджень НАН України, закінчується в 2015 році.

На будівництво нових енергоблоків планується направити 126,87 млрд. грн., зокрема з держбюджету - 25,4 млрд. грн., з інших джерел (тариф НАЕК «Енргоатом», інвестиції) – 101,482 млрд. грн.

Згідно з концепцією, як оптимальний варіант розвитку вітчизняної ядерної енергетики розглядається розробка національних проектів ядерних енергоблоків у кооперації зі світовими розробниками легководних (ВВЕР/PWR) і важководних (PHWR) реакторних установок, визначених за підсумками конкурсів, й спорудження нових ядерних потужностей силами вітчизняної інфраструктури.

Всього в рамках програми на потреби будівництва блоків й розвитку інфраструктури атомної енергетики планується направити 222,182 млрд. грн., у т.ч. із держбюджету - 93,7 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Сьогодні в Україні національним атомним оператором НАЕК «Енергоатом» експлуатується 15 енергоблоків із сумарною встановленою потужністю 13,6 ГВт.

Інститут ядерних досліджень НАН України експлуатує дослідницький реактор потужністю 10 МВт.

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