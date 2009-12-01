Ющенко схвалив заборону приватизації ДП на базі родовища уранових руд

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон “Про внесення зміни до Закону України "Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 21 жовтня.

Законом передбачено заборонити приватизацію державного підприємства "Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд" (Кіровоградська область).

Відповідний законопроект був внесений Президентом України. Він передбачав внести дане підприємство до переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані.

У пояснювальній записці йшлося, що держпідприємство "Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд" створено наказом Міністерства палива та енергетики України від 26 грудня 2005 року № 614 шляхом виділення зі складу державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (далі – ДП "СхідГЗК") відокремленого підрозділу Новокостянтинівського родовища уранових руд.

ДП "СхідГЗК" віднесено до переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, відповідно до додатка 1 до Закону України "Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Державне підприємство "Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд" не включено до переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Таким чином, не врегульовано питання щодо захисту цього підприємства від відчуження з державної власності, хоча для встановлення такого захисту на законодавчому рівні існують достатньо вагомі підстави.

Новокостянтинівське родовище є найбагатшим із розвіданих уранових родовищ не лише в Україні, але й у Європі. Запаси уранової руди на цьому родовищі здатні забезпечити потреби не тільки усіх українських АЕС, але й дозволять Україні вийти на експортний ринок уранової руди.