Донецькі метробудівці відмовилися виходити на роботу

Працівники ТОВ «Донецькшахтометробуд», вимагаючи погашення боргів із зарплати, відмовилися виходити на роботу навіть для відкачування грунтових вод і підтримки в робочому стані вже побудованих потужностей, що загрожує Донецьку техногенною катастрофою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості з посиланням на голову первинної профспілкової організації ТОВ «Донецькшахтометробуд» Василя АНТЮШЕНЮ.

За його словами, працівники підприємства мотивують свою відмову повною відсутністю засобів навіть для того, щоб приїхати на роботу і після повернутися додому. «І їх складно не зрозуміти. Метробудівці за весь 2009 рік одержали заробітну плату тільки за один місяць, та і цей місячний фонд оплати праці був виділений Донецькою міською радою після акції протесту, проведеної працівниками підприємства 12 жовтня цього року біля стін Донецької облдержадміністрації, - пояснив профспілковий лідер. - Більше свій заробіток люди не бачили, бюджетних грошей для них в скарбниці не знайшлося».

В.АНТЮШЕНЯ уточнив також, що люди не отримують навіть зменшену заробітну плату; половина кваліфікованих фахівців або звільнилися, або були скорочені; робітникам нема на що утримувати сім`ї, у них немає грошей навіть на харчування.

Він нагадав, що працівники ТОВ «Донецькшахтометробуд» направили десятки звернень у всілякі інстанції, у тому числі і до перших осіб держави, намагаючись достукатися до влади, провели 12 жовтня і 19 листопада дві масові акції протесту біля стін Донецької облдержадміністрації, «але так і не були почуті».

Сьогодні борг по заробітній платі перед робітниками ТОВ «Донецькшахтометробуд» досяг вже 8,9 млн. грн.

У профспілці констатували, що для забезпечення нормального стану донецького метробуду в 2009 році потрібно 30 млн. грн., але грошей у підприємства немає. «У зв`язку з припиненням фінансування будівництва метрополітену і припиненням гірських робіт на його об`єктах склалася небезпечна геологічна ситуація, - розповів В.АНТЮШЕНЯ, підкресливши, що «така ситуація є небезпекою для розташованих на поверхні житлових будинків, промислових і транспортних споруд та комунікацій».

Відмова робітників ТОВ «Донецькшахтометробуд» виходити на роботу навіть для відкачування води, за оцінками фахівців, приведе Донецьк до техногенної катастрофи - за лічені дні будуть підтоплені як мінімум три райони міста: Ворошилівській, Будьонівський і Пролетарський, йдеться в повідомленні профспілки.