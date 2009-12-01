У Донецьку метробудівці відмовилися виходити на роботу

Працівники ТОВ «Донецькшахтометробуд», вимагаючи погашення боргів із зарплати, відмовилися виходити на роботу навіть для відкачування грунтових вод і підтримки у робочому стані вже збудованих потужностей, що загрожує Донецьку техногенною катастрофою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості з посиланням на голову первинної профспілкової організації ТзОВ «Донецькшахтометробуд» Василя АНТЮШЕНЮ.

За його словами, працівники підприємства мотивують свою відмову повною відсутністю коштів навіть для того, щоб приїхати на роботу і потім повернутися додому. «І їх складно не зрозуміти. Метробудівці за весь 2009 рік одержали заробітну плату лише за один місяць, та і цей місячний фонд оплати праці був виділений Донецькою міською радою після акції протесту, проведеної працівниками підприємства 12 жовтня біля стін Донецької облдержадміністрації, - пояснив профспілковий лідер. - Більше свого заробітку люди не бачили, бюджетних грошей для них у казначействі не знайшлося».

В.АНТЮШЕНЯ уточнив також, що люди не одержують навіть урізаної заробітної плати; половина кваліфікованих фахівців або звільнилися, або були скорочені; трудящим нема на що утримувати сім`ї, у них немає грошей навіть на харчування.

Він нагадав, що працівники ТзОВ «Донецькшахтометробуд» направили десятки звернень у всілякі інстанції, у тому числі і до перших осіб держави, намагаючись достукатися до влади; провели 12 жовтня і 19 листопада дві масові акції протесту біля стін Донецької облдержадміністрації, «але так і не були почуті».

Сьогодні борг із заробітної плати перед працівниками ТзОВ «Донецькшахтометробуд» досяг вже 8,9 млн. грн.

У ППВП констатували, що для забезпечення безпечного стану донецького метробуду в 2009 році потрібно 30 млн. грн., але грошей у підприємства немає. «У зв`язку з припиненням фінансування будівництва метрополітену і припиненням гірничих робіт на його об`єктах склалася дуже небезпечна гірничо-геологічна ситуація у підземних виробках метро, що будувалося”, - розповів В.АНТЮШЕНЯ, підкресливши, що «така ситуація є небезпечною для розташованих на поверхні житлових будинків, промислових і транспортних споруд і комунікацій».

Відмова працівників ТзОВ «Донецькшахтометробуд» виходити на роботу навіть для відкачування води, за оцінками фахівців, приведе Донецьк до техногенної катастрофи - за лічені дні будуть підтоплені, щонайменше, три райони міста: Ворошиловський, Будьоновський і Пролетарський, наголошується у повідомленні профспілки.