Облгази поскаржилися Президенту на урядове "рейдерство"

Трудові колективи обласних газопостачальних компаній просять Президента України Віктора ЮЩЕНКА втрутитися у ситуацію, що склалася в газорозподільчій галузі в результаті цілеспрямованих «рейдерських» дій уряду.

Про це йдеться в офіційному зверненні трудових колективів облгазів до глави держави, переданому УНІАН.

«Події останніх днів змусили звернутися до Вас, оскільки дії Кабінету міністрів України і НКРЕ перейшли від політичних гасел у площину конкретних протиправних нормативних актів, які містять ознаки державного рейдерства», - наголошується у зверненні.

Зокрема, відзначають автори документа, дії уряду і регулятора протягом останніх двох років призвели до катастрофічних наслідків для галузі, про що свідчить той факт, що за підсумками 9 місяців 2009 роки сукупні збитки облгазів досягли 1,2 млрд. грн.

На думку авторів звернення, протягом цього періоду Кабмін штучно і цілеспрямовано доводив галузь до розвалу, створивши для цього міф про нібито величезні борги обл- і міськгазів перед НАК «Нафтогаз України», які насправді не мають прямого відношення до їх поточної діяльності, а виникли у 90-х роках і через невдалі експерименти зі створення торгових домів для акумуляції грошових потоків.

«Головна мета цієї антидержавницької кампанії - дискредитація діючої системи газопостачання і рейдерське захоплення мереж бізнес-оточенням прем`єра через створення квазідержавної компанії (ДП “Нафтогазмережі” - УНІАН)», - наголошується в повідомленні.

У зв`язку з цим автори звернення відзначають, що сьогодні у розпал опалювального сезону уряд робить спроби примусово передати газорозподільчі мережі в управління новоствореному дочірньому підприємству НАК «Нафтогаз» - «Нафтогазмережі», у якого сьогодні відсутній необхідний штат фахівців.

«Ефективність цього фантома (ДП “Нафтогазмережі” - УНІАН)» добре ілюструє його діяльність в одній з найменших областей - Чернівецькій. Альтернативна облгазу структура «Укргазмережі» (зараз - Чернівецький філіал ДП «Нафтогазмережі") засвідчила свою повну фінансову і організаційну неспроможність», - наголошується в повідомленні.

Зокрема, за даними авторів звернення, протягом 2008-2009 рр. «Укргазмережі» та її правонаступником було створено заборгованість у розмірі 104 млн. грн. перед постачальником газу.

«У зв`язку з тим, що ситуація у системі енергозабезпечення країни досягла критичної межі, просимо Вас як керівника держави і гаранта її національної безпеки особисто втрутитися у ситуацію і покласти край процесам руйнування системи газопостачання України», - йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою № 775 від 10 червня п.р. (оприлюднено 30 липня) вирішив передати газорозподільчі мережі 43 підприємств з газопостачання і газифікації, що перебувають у державній власності, на баланс одного з дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України». При цьому уряд доручив НАК визначити дочірнє підприємство, на баланс якого будуть передані газові мережі.

Цьому підприємству також передані газорозподільчі мережі, що перебувають на балансі інших дочірніх компаній НАК «Нафтогаз України»: ДК «Газ України», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвидобування» і ВАТ «Чорноморнафтогаз».

Довідка УНІАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», створене відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільчих мереж» від 10 червня 2009 року № 775.