«Нафтогаз»: тепло в квартирах буде

НАК «Нафтогаз України» виконує всі зобов`язання перед споживачами природного газу і трудовими колективами газових господарств після повернення державних газопроводів Державному операторові газових мереж (ДП «Нафтогазмережі»).

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Нафтогазу України».

Компанія також заявляє, що не існує загрози проведенню опалювального сезону в Україні. "Нафтогаз" вважає, що передача газових мереж дасть змогу компанії підняти на принципово новий, європейський рівень, роботу на внутрішньому газовому ринку.

При цьому в повідомленні наголошується, що компанія стурбована тим, що «внаслідок безвідповідального ставлення до розвитку галузі, нинішній менеджмент газопостачальних компаній не забезпечив своєчасних розрахунків за газ, чим допустив збільшення заборгованості до більш як 7 млрд. грн. Заборгованість продовжує збільшуватися, що негативно позначається на функціонуванні газового господарства, гальмує розвиток соціальної сфери газових господарств».

«Також НАК «Нафтогаз України» занепокоєний наростанням істерії навколо процесу передачі газових мереж. Компанія вважає, що це спроба, так званих, «офшорних» власників деяких облгазів. зберегти контроль над підприємствами і перешкодити реформуванню внутрішнього газового ринку в цілому», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, представники 30 обл- і міськгазів заявили, що ДП «Нафтогазмережі» на сьогодні не може здійснювати газопостачання споживачів.

Керівники облгазів публічно звернулися до Генеральної прокуратури України, щоб та розібралася в законності видачі дозвільних документів ДП «Нафтогазмережі» регулятором - Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ).

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України постановою №775 від 10 червня ц.р. (оприлюднено 30 липня) вирішив передати газорозподільчі мережі 43 підприємств з газопостачання й газифікації, які перебувають у власності держави, на баланс одного з дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України». При цьому уряд доручив НАК визначити дочірнє підприємство, на баланс якого буде передано газові мережі.

Цьому підприємству також передано газорозподільчі мережі, які перебувають на балансі інших дочірніх компаній НАК «Нафтогаз України»: ДК «Газ України», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвидобування» і ВАТ «Чорноморнафтогаз».

Довідка УНІАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільчих мереж» (від 10 червня 2009 р. №775).