«Татнєфть» вирішила ліквідувати своє представництво в Україні

Рішення власника

Російська нафтова компанія ВАТ “Татнєфть” (Татарстан, РФ) вирішила ліквідувати своє представництво в Україні. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур’єр» (3 грудня 2009 р., №255 (4131)). Відповідно до повідомлення, ліквідацію здійснено у зв"язку із відповідним рішенням власника.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter