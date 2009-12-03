«Татнєфть» вирішила ліквідувати своє представництво в Україні
14:36, 03 грудня 2009Енергетика
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Рішення власника
Російська нафтова компанія ВАТ “Татнєфть” (Татарстан, РФ) вирішила ліквідувати своє представництво в Україні.
Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур’єр» (3 грудня 2009 р., №255 (4131)).
Відповідно до повідомлення, ліквідацію здійснено у зв"язку із відповідним рішенням власника.
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