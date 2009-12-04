«Нафтогаз» розрахувався з «Газпромом» повністю

НАК «Нафтогаз України» розрахувалася з ВАТ «Газпром» за російський газ, поставлений в листопаді.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі «Нафтогазу України», переданому УНІАН.

«НАК «Нафтогаз України» своєчасно і в повному обсягу розрахувалася з ВАТ «Газпром» за імпортований в листопаді 2009 року природний газ. Компанія одержала відповідне підтвердження від банку-кореспондента», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Прес-служба не уточнює розмір листопадового платежу російському контрагенту.

Як повідомляв сьогодні УНІАН, за словами джерела в уряді, сума листопадового платежу становила близько 764 млн. дол.

Виконуючий обов’язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ 2 грудня повідомив, що «Нафтогаз України» у грудні має заплатити за придбаний у «Газпрому» в листопаді п.р. російський газ близько 770 млн. дол.

При цьому І.УМАНСЬКИЙ відзначив, що розрахунок планується провести, як завжди, у визначені терміни.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України» зобов`язана щомісячно розраховуватися з ВАТ «Газпром» за газ не пізніше за 7 число місяця, наступного за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Дотепер Україна своєчасно і в повному обсягу розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.