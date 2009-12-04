Литвин: у газовій сфері необхідна прозорість

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує на необхідності забезпечення прозорості вирішення усього комплексу питань у газовій сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, про це В.ЛИТВИН заявив у Рівненській області після відкриття газопроводу у смт Соснове (Березнівський район). Прокладання газопроводу відбулося за сприяння голови Верховної Ради України, зазначається в повідомленні.

Відповідаючи на запитання журналістів, В.ЛИТВИН охарактеризував значення газифікації для відродження села як «ключове та визначальне». Він зауважив, що міста в Україні газифіковані на 80%, а села – у середньому на 38%, при цьому у Рівненській області цей показник значно менший.

«Тому я глибоко переконаний, що однією із нагальних проблем, яку має розв`язати влада після завершення політичної кампанії – забезпечення енергоносіями населених пунктів, насамперед у сільській місцевості, - заявив керівник парламенту. - В іншому випадку всі заклики до людей повертатися у села залишаться гаслами». У цьому контексті він висловив думку про необхідність у першу чергу «завершити побудову тих газопроводів, які готові на 80%, а потім чітко визначити фінансування для повної газифікації сільської місцевості».

Голова Верховної Ради України висловився також за вирішення питання пільгової оплати за спожиті газ та електроенергію для сільських жителів з урахуванням того, що вони «мають мізерні заробітну плату і пенсії».

В.ЛИТВИН також заявив про необхідність «навести лад у питаннях, пов’язаних з власниками газових мереж та облгазів». «Я переконаний, що вони мають бути у державній власності, бо газові мережі повинні працювати не на збагачення окремих осіб, а на всіх людей, тим паче, що це проблема національної безпеки держави», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо формування ціни на газ, голова Верховної Ради України зазначив: «Та ціна на блакитне паливо, яка сьогодні заявлена українською стороною як велика перемога, є абсолютно не підйомною для країни. На цьому тлі фарисейськими виглядають запевнення у тому, що ціна на газ для промисловості і комунальних потреб не буде підвищуватися. Якщо це так, треба сказати, за рахунок чого влада збирається покривати різницю».

Торкаючись питання щодо газу власного видобутку, В.ЛИТВИН висловив переконання, що «нам усією громадою треба вимагати оприлюднення інформації про те, кому передані газові свердловини», зазначивши: «Всі свердловини мають бути повернені у державну власність». «Собівартість одного кубометру газу власного видобутку складає близько 50 доларів, продається він за загальносвітовими цінами, а різницю спритні ділки кладуть собі в кишеню», - пояснив В.ЛИТВИН.

На думку керівника парламенту, газ власного видобутку має використовуватися виключно для комунальних потреб, а промислові підприємства, як перебувають у приватній власності, повинні мати можливість самостійно заключати контракти на поставки газу.

«Газову проблему потрібно вирішувати як складову у системі всіх відносин з Росією. Якщо не вибудувати таку систему, газ у нас завжди буде політичним товаром», - підсумував В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради сьогодні перебуває з робочою поїздкою у Рівненській області. Під час поїздки В.ЛИТВИН зустрінеться з жителями міст Березне та Костопіль і проведе зустріч з працівниками ВАТ «Рівнеазот». У м. Рівне він візьме участь в урочистостях з нагоди Дня місцевого самоврядування.