РФ скоротила експорт газу в далеке зарубіжжя на третину

Росія в січні-жовтні 2009 року скоротила експорт природного газу в країни далекого зарубіжжя на 31,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року - до 92,4 мільярдів кубометрів, йдеться в повідомленні Федеральної митної служби (ФТС), повідомляє РИА Новости.

Експорт в країни СНД за цей період зріс на 47,1% - до 19,7 мільярдів кубометрів.

Всього, за даними ФТС, Росія за 10 місяців експортувала 112,1 мільярда кубометрів природного газу на 29,575 мільярда доларів.

За останніми даними Міненерго, видобуток газу в Росії в січні-листопаді поточного року скоротився на 14,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 519,409 мільярдів кубометрів, експорт газу при цьому знизився на 16,1% - до 143,937 мільярдів кубометрів. Видобуток газу в Росії в січні-жовтні скоротився на 16,7% - до 460,306 мільярдів кубометрів, а експорт - на 21,3%, до 123,639 мільярдів кубометрів.

За даними Росстату, видобуток газу в РФ в 2008 році зріс на 1,6% - до 663 мільярдів кубометрів. За інформацією ФТС, Росія в 2008 році експортувала 174,3 мільярда кубометрів газу на 66,4 мільярда доларів.

За оцінкою "Газпрому", холдинг за поточний рік поставить на експорт 140 мільярдів кубометрів газу проти 179 мільярдів в 2008 році, а видобуток складе від 450 до 510 мільярдів кубометрів залежно від споживання. У 2008 році "Газпром" збільшив видобуток газу на 0,2% - до 549,7 мільярдів кубометрів.

Мінекономрозвитку прогнозує, що в 2009 році в країні видобуток газу складе 580 мільярдів кубометрів, в 2010 році - 623 мільярди, в 2011 році - 634 мільярди, в 2012 році - 649 мільярдів кубометрів. У прогнозі закладено різке зниження експорту газу з РФ в 2009 році - до 161,9 мільярдів кубометрів з 195,4 мільярдів в 2008 році. Водночас, міністерство очікує, що вже в 2010 році цей показник майже досягне передкризового рівня і складе 190,3 мільярда кубометрів, в 2011 році - зросте до 193,8 мільярдів, в 2012 році - до 203,2 мільярдів кубометрів.