ЄС і надалі співпрацюватиме з Україною у модернізації ГТС

Європейський Союз готовий і надалі співпрацювати з Україною у модернізації газотранспортної системи. Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві за підсумками саміту Україна-ЄС сказав голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

За його словами, енергетика є ключовим питанням співпраці між Україною та Євросоюзом.

Ж.БАРРОЗУ зазначив, що багато в чому вирішення енергетичних питань пов’язано з модернізацією української газотранспортної системи.

Він нагадав, що у березні відбулась міжнародна конференція за участю представників України, ЄС, міжнародних фінансових організацій, на якій обговорювались подальші кроки для модернізації української ГТС.

Ж.БАРРОЗУ підкреслив, що цей напрямок співпраці буде розвиватись і надалі.