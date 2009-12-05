Україна продовжить переговори із Францією та США щодо поставок ЯП

Україна вважає Росію одним із найефективніших партнерів у сфері ядерної енергетики, проте не бачить підстав для припинення переговорів і співпраці з американськими і французькими компаніями.

Про це заявив міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО в інтерв`ю виданню «Дзеркало тижня» (№47 від 5-11 грудня 2009 року).

«Росія є одним із найефективніших, із погляду запропонованої ціни, найпривабливіший, із погляду умов співробітництва, партнерів у ядерній енергетиці. Тому, я вважаю, цілком виправдана участь Росії в тендерах на будівництво як нових енергоблоків, так і потужностей із виробництва ядерного палива в рамках реалізації затвердженої РНБОУ концепції створення елементів паливно-ядерного циклу та переробки ядерного палива», - зазначив П.ПОРОШЕНКО..

Разом із тим, за словами міністра, подібна прив`язка до одновекторної моделі співпраці знижує конкурентну спроможність української ядерної енергетики.

«Саме тому сьогодні ми не бачимо підстав для припинення переговорів і співробітництва у відповідності до взятих на себе Україною зобов’язань, у тому числі і з американцями, зокрема з Westinghouse, - заявив міністр.

Глава МЗС також додав, що існували певні домовленості і з французькою стороною, які в повному обсязі не реалізовані.

Говорячи про можливість створення Україною власного замкненого ядерного циклу, П.ПОРОШЕНКО зазначив, що у країни поки не вистачає для цього ані фінансового, ні наукового, ні технологічного потенціалу.

«Хочу нагадати, що йдеться про ядерну енергетику, де пріоритетом є безпека. Ігри з ядерною безпекою країни мною як відповідальним політиком не схвалюватимуться», - зазначив міністр.

Довідка УНІАН. На даний момент монопольним постачальником ядерного палива на українські АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ».

У березні 2008 року НАЕК «Енергоатом» і американська компанія Westinghouse підписали контракт на постачання ядерного палива з 2011 року. Контракт передбачає постачання ядерного палива виробництва американської компанії для реакторів ВВЕР-1000 українських АЕС впродовж 2011-2015 років для забезпечення щорічного планового перезавантаження не менше трьох енергоблоків.