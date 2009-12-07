Експерти: Роботи над «Північним» і «Південним» потоками буде згорнуто

Газопровід «Північний потік», ймовірно, ніколи не буде збудовано, така ж доля, швидше за все, спіткає й інший масштабний проект «Газпрому» - «Південний потік».

Таку думку висловили фахівці Центру економічних досліджень Інституту глобалізації і соціальних рухів (ІГСО), повідомили УНІАН у прес-службі цього інституту.

Причиною згортання робіт може стати подальше зниження споживання газу в Європі, вважають експерти.

Згідно з повідомленням, оцінивши перспективи розвитку кризи в країнах ЄС, фахівці ІГСО дійшли висновку, що будівництво нових, дорожчих, транспортних магістралей втратить значення, адже подолання кризи вимагатиме створення нової, дешевшої енергетики.

Як наголошується, будівництво «Північного потоку» має початися в першій половині 2010 року. Разом з колегами з Німеччини і Нідерландів «Газпром» продовжує просуватися в отриманні необхідних дозволів для будівництва.

«Створюється враження, що з “Північним потоком” все йде добре. Проект повинен звести до нуля “транзитні ризики”. У “Газпромі” розраховують на майбутнє зростання споживання газу, попри поточне його зниження. Очікується відновлення попиту в 2011-2012 роках. Проте європейські споживачі можуть невдовзі зажадати перегляду контрактів, що стане довготривалим чинником», - вважає директор ІГСО Борис КАГАРЛИЦЬКИЙ. Згідно з його оцінкою, дорогі проекти будівництва морських газопроводів виявляться під питанням.

За даними центру, за підсумками 2009 року падіння споживання газу в Європі може перевищити 9%. Зокрема, з січня по серпень воно становило 7,5%, що не припинилося і восени.

«Висока вірогідність того, що споживання газу в 2010 році продовжить знижуватися значним темпом. У результаті постане питання про зменшення цін при скороченні поставок. Будівництво нових ліній втратить економічне значення. Їх експлуатація перестане обіцяти вигоди, обіцяючи лише великі збитки. “Газпром” буде змушений відкласти свої грандіозні проекти на невизначений термін», - вважає керівник Центру економічних досліджень ІГСО Василь КОЛТАШОВ.

За його словами, економічна криза залишається довготривалим чинником: промислове, а з ним і побутове споживання газу і нафтопродуктів продовжить падати найближчими роками.

Довідка УНІАН. Передбачувана протяжність «Північного потоку» становить 1220 км. Газопровід повинен пройти по дну Балтійського моря від російського порту Виборг до території Німеччини (Грайфсвальд). Згідно з планами «Газпрому», введення в експлуатацію першої нитки газопроводу намічене на 2011 рік. Її пропускна спроможність має становити 27,5 млрд. кубометрів газу на рік.