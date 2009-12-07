Гуртові ціни на бензин в Україні знизилися

З 30 листопада по 7 грудня 2009 року середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 1,3-8,1% (в середньому на 4,1%). Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу групи «А-95», з 30 листопада по 7 грудня 2009 року середні по Україні гуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А-80 – знизилися на 8,1%, або на 630 грн./тонну – до 7 130 грн./тонну

Бензин А-92 – знизилися на 1,3%, або на 110 грн./тонну – до 8 110 грн./тонну

Бензин А-95 – знизилися на 2,6%, або на 220 грн./тонна – до 8 240 грн./тонну

Дизельне пальне – знизилися на 4,5%, або на 300 грн./тонну – до 6 340 грн./тонну

Нагадаємо, за рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину і дизпального і 6 млн. тонн мазуту.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створена в травні 2008 р. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.