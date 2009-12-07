Прив'язка цін на нафтопродукти до цін, розрахованих по Platt’s, сумнівна

Антимонопольний комітет України (АМК) сумнівається в обґрунтованості прив`язки розрахунку цін на нафтопродукти до цін, розрахованих по Platt’s.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час першої міжнародної конференції з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Ми звернулися в Platt’s, запросили їх до України, щоб почути їх пояснення обґрунтованості щодо того, які показники, яким чином закладаються у формування цін на нафтопродукти», – сказав він.

При цьому А.МЕЛЬНИЧЕНКО додав, що окрім АМК України цим питанням також зацікавилися антимонопольні відомства Австрії, Португалії та Угорщини.

«Ця компанія – авторитетне джерело, це відома американська компанія, і Антимонопольний комітет разом з іншими комітетами європейських країн вирішив перевірити, наскільки обґрунтованим є формування Platt’s цін на нафтопродукти», – додав він.

Довідка. Platt’s - експертно-аналітична група з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів, перейшла на розрахунок рекомендованих цін за новою методикою з прив`язкою до котирувань Platt’s в травні цього року. Рекомендовані ціни на нафтопродукти секретаріат експертно-аналітичної групи визначає на кожну декаду місяця, виходячи, зокрема, із зовнішньої кон`юнктури ринку нафти та нафтопродуктів. Робота експертно-аналітичної групи закріплена в меморандумі між Кабінетом Міністрів і найбільшими операторами ринку нафти і нафтопродуктів України.