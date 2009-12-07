Білорусь закладає в бюджет-2010 ціну газу 160 дол.

У проект бюджету Білорусі на 2010 рік закладена ціна на газ в 160 доларів за тисячу кубометрів, повідомив голова комісії з бюджету, фінансів і податкової політики палати представників Національних зборів Білорусі Олександр Антоненко.

"Заздалегідь ціну на газ заклали на рівні 160 доларів", - сказав О.Антоненко у понеділок журналістам в Мінську. Депутат повідомив, що до бюджету наступного року закладений ВВП на рівні 112% по відношенню до 2009 року.

О.Антоненко уточнив, що найбільша прибуткова частина бюджету - близько 30% - складається з ПДВ. Міністр фінансів Білорусі Андрій Харковец повідомив, що ставка ПДВ буде підвищена на 2% - до 20%, повідомляє РІА Новини.