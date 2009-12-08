Тігіпко пропонує залучити інвестора

Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО пропонує на базі державних активів в енергомашинобудуванні створити корпорацію у формі акціонерного товариства з наступним залученням стратегічного інвестора з кола провідних світових машинобудівних холдингів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував повідомлення про те, що уряд готовий виступити гарантом за кредитом у 100 млн. доларів на модернізацію «Турбоатому», про що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила днями під час поїздки до Харкова.

«Чіткої промислової політики в державі немає», - сказав С.ТІГІПКО. «Гарантії Кабміну за кредитами підприємств нічого не варті - усі ліміти, передбачені законодавством з таким гарантіям, давно вичерпані», - зазначив він.

На думку С.ТІГІПКА, замість надання сумнівних преференцій окремим підприємствам потрібно вибудувати систему підтримки конкретних проектів, у яких беруть участь енергомашинобудівні компанії, а також впровадити стимули до прискореного технічного переобладнання.

«Заводи на зразок «Турбоатому» цілком можуть самостійно заробити кошти на модернізацію. Все, що їм необхідно, - це податкові стимули, ефективна система лізингу, залучення до обслуговування зовнішньоекономічних контрактів великих банків і страхових компаній, - упевнений С.ТІГІПКО. - Контракти вартістю сотні мільйонів доларів часто підписуються на рівні перших осіб держави. І якщо прем`єр або Президент справді хочуть допомогти підприємствам особисто, їм варто частіше відвідувати країни, які споживають українську високотехнологічну продукцію».