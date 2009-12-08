«Нафтогазу» передали Одеську ТЕЦ

НАК «Нафтогаз України» одержала 100% голосуючих акцій ВАТ «Одеська ТЕЦ».

Про це йдеться у повідомленні ВАТ «Одеська ТЕЦ», опублікованому в інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів та фогндового ринку.

Наголошується, що передача акцій відбулася відповідно до розпорядження №33 від 4 грудня 2009 р.

Зокрема, пакет акцій «Нафтогаза» збільшився на 174 млн. 101 тис. 600 штук, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій «Одеської ТЕЦ».

Раніше 100% акцій ВАТ «Одеська ТЕЦ» належали НАК «Енергетична компанія України».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою №1060 від 7 жовтня ц.р. вирішив передати в управління НАК «Нафтогаз України» ВАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ», ВАТ «Одеська ТЕЦ», ВАТ «Херсонська ТЕЦ», ВАТ «Харківська ТЕЦ-5».

Крім того, Кабмін також передав в управління НАК «Нафтогаз України» Лисичанську, Зуєвську, Миколаївську, Криворізьку теплоелектроцентралі, а також ТЕЦ «Кримських генеруючих систем».

Довідка УНІАН. У жовтні 2008 року НАК «Нафтогаз України» звернулася в Міністерство палива і енергетики з проханням передати в управління компанії державні теплоелектроцентралі.

На думку фахівців НАКу, передача ТЕЦ в управління компанії дозволить безпосередньо перейти до виробництва теплової енергії. Крім того, подібні дії можуть привести до підвищення конкуренції між державними й іншими ТЕЦ.

Як підкреслили в «Нафтогазі», відповідним досвідом свого часу скористався російський «Газпром», що дало позитивні результати.