Світ: нафта дешевшає

Вартість нафти під час торгів у вівторок падає п`ятий день, і впала до 73,53 долара на тлі зростання курсу долара і прагнення інвесторів позбавитися ризикованих активів, повідомляє Bloomberg.

Під час електронних торгів у вівторок в Нью-Йорку ціна нафти з постачанням в січні впала на 40 центів, або на 0,5%, до 73,53 долара за барель. Нафта марки Brent з січневим постачанням в Лондоні подорожчала на 4 центи - до 76,47 долара за барель.

Напередодні ціна на нафту зросла на 0,6% - до 74,39 долара за барель.

"Нафта ще прив`язана до долара. Навіть незважаючи на те, що бар`єр в 75 доларів за барель подоланий, зараз ціни варіюватимуть від 70 до 80 доларів за барель", - заявив аналітик Astmax Co з Токіо Тетсу Еморі (Tetsu Emori).