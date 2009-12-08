Cadogan Petroleum вимагає стягнення з «Надр України» 0,9 млрд. грн.

Британська нафтогазова компанія Cadogan Petroleum plc з активами в Україні подала до Вищого господарського суду України (ВГСУ) касацію з вимогою визнати законність рішення суду першої інстанції про стягнення з НАК "Надра України" 0,9 млрд. грн. за поширення недостовірної інформації.

Про це йдеться в ухвалі ВГСУ від 26 листопада, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Поданих матеріалів достатньо для касаційного розгляду», - зазначається в рішенні суду.

Розгляд касаційної скарги ВГСУ призначив на 22 грудня 2009 року.

Нагадаємо, 8 травня 2009 року Господарський суд Києва задовольнив позов Cadogan Petroleum до "Надра України" і стягнув з останньої 80 млн. 89,722 тис. англійських фунтів стерлінгів (0,9 млрд. грн. за курсом Нацбанку на дату подачі позову).

Приводом для подачі позову стало поширення 21 липня 2008 року НАК «Надра України» на офіційному веб-сайті інформації, що "втратили силу і спеціальні дозволи на Пірковську площу і Загорянське родовище (Полтавська обл.), які було видано ТОВ "Астрогаз" і ТОВ "Астроінвест Енерджі" відповідно, засновниками яких є компанія Cadogan Petroleum plc".

На думку позивача, ця заява завдала компанії немайнової шкоди.

У свою чергу, "Надра України" з Генеральною прокуратурою України подали апеляції на рішення Господарського суду Києва.

На початку жовтня 2009 року апеляційні вимоги було задоволено.

Довідка УНІАН. Сadogan Petroleum заснована в жовтні 2004 року приватними інвесторами для реалізації проектів у нафтогазовому секторі країн СНД. У грудні 2005 року вона придбала компанії, що володіли ліцензіями на розробку Пірковського і Покровського газових родовищ у Східній Україні, потім купила компанії, що володіють ліцензіями на видобуток вуглеводнів і в Західній Україні.

В цілому, за даними Cadogan Petroleum, вона володіє 11 ліцензіями, що покривають 14 ділянок загальною площею 1150 кв. км з доведеними і прогнозними запасами 83 млн. бар. нафтового еквівалента. Обсяг видобутку в першому півріччі 2009 року становив 239 бар. нафтового еквівалента на добу.

Чисті активи Cadogan Petroleum на 30 червня 2009 року становили 173,31 млн. англійських фунтів, скоротившись за півріччя на 14,8%, а за рік - на 26,1%.