“Київенерго” з’ясовує з поламкою трансформатора телевишки

Компанія “Київенерго” з’ясовує причини пошкодження запобіжників на трансформаторі Київському радіотелевізійному передавальному центрі (КРТПЦ), через яке у столиці був відсутній телесигнал.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АК “Київенерго”, сьогодні о 16.02 відбулось відключення електропостачання телевізійної вежі (вул. Дорогожицька,10). Компанія з’ясувала, що причиною відключення стало пошкодження двох запобіжників на трансформаторі, який належить абоненту – Концерну РРТ .

При цьому лінія з боку підстанції “Київенерго” залишалась під напругою.

Трансформаторна підстанція (ТП) телецентру обслуговується службами “Київенерго”. Сьогодні у ТП проводилися поточні сервісні електротехнічні роботи, які заздалегідь було погоджено зі споживачем. Чому у абонента запобіжники виявилися пошкодженими, наразі з’ясовується.

О 17.10 наслідки усунено та живлення відновлено.